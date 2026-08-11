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ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನಿತ ಕೈ ಶಾಸಕರ ಸಭೆ: ತನ್ವೀರ್, ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಮೂವರು ಅಸಮಾಧಾನಿತ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥಿತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Dr. H.C. Mahadevappa, K. Venkatesh and Tanveer Seth meeting
ಡಾ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಭೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2026 at 8:51 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥಿತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ನಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ- ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್: "ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಮೂವರೂ ಒಂದಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಲೇ ಏನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೂವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಲಿದೆ. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದೂರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೂವರು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಹೇಳಿದರು

ತನ್ವೀರ್, ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ನನಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ? ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ- ಶಾಸಕ ಮಹದೇವಪ್ಪ: ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, "ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಸಿಎಂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?, ನನಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ? ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ" ಎಂದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ- ಶಾಸಕ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್: "ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಿತೂರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿತು ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಇದ್ದರು, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ದಿಢೀರ್ ಹಿರಿಯ ಮೂವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಸಚಿವನಾದ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಮೂರು ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

"ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ. ಇವತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಚಿವರಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಹ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪುತ್ರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥಿತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ: ಹೊರಟ್ಟಿ

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MLA TANVEER SETH
MLA MAHADEVAPPA
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