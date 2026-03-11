ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪರ್ಯಾಯ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಅದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಾಜು ಹಾಕುವುದು ಬೇಡ. ಆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೇ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
Published : March 11, 2026 at 7:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಮನವಿಯಂತೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿರುವ ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಅರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಬಡಾವಣೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ40ರಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ರೈತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಲೂ ರೈತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ 100 ಅಡಿ, 80 ಅಡಿ, 60 ಅಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಾಜು ಹಾಕುವುದು ಬೇಡ. ಆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೇ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದವನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿವೇಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತಾ?. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಾರ್ಷಿಕ 1000 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ: ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ರೈತರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ರೈತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಳಂಬದಿಂದ ನಮಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 1000 ಕೋಟಿ ರೂ.ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯಲ್ಲೇ 1000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ರೈತರು ಸುಮಾರು 9583 ಚದರ ಅಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಜಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
