ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಸದ್ದು: 'ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನು ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನಾ ಪರಮಾತ್ಮನು' ಎಂದ ಆರ್​.ಅಶೋಕ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್​.ಅಶೋಕ್​ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್​.ಅಶೋಕ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 10, 2025 at 5:18 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು.‌

ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಬಣ ಕಿತ್ತಾಟದ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಯಕತ್ವ ಕಿತ್ತಾಟದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ಎರಡೂ ಬಣದವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ ತಿಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ (ETV Bharat)

ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು, ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಾ. ರಂಗನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ರಾಮನಗರದ ಶಾಸಕರು ಹೀಗಾದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಹೀಗಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗೊಂದಲ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾದಿ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಎಂ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಎಂದು ಅಶೋಕ್​ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಡಿಕೆಶಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒದ್ದು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದ್ದು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಳಿಕ ಒದ್ದು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು. ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೂ ಒದ್ದು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕಾದರೂ ಒದ್ದು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತಾರೆ, ಡಿಕೆಶಿ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನು ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನಾ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂಬಂತೆ ಎಂದು ಅವರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಯಾರು? ಗೋವು ಯಾರು? ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೆಕ್ಕು ಹುಲಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಇಲಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಶೋಕ್‌ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ (ETV Bharat)

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಇದ್ದಾರೆ,‌ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಡಿಕೆಶಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವನ್ಯಾವನೋ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಪದೇ ಪದೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಕಾಲೆಳೆದರು.

ಕಿಂಗ್ ಜೀವಂತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಕಿಂಗ್ ಜೀವಂತ ಅಂತ ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅನುಮಾನ ಬರಲ್ಲವೇ? ಅವರ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಡುಗೊರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು ಎಂದು ಆರ್​. ಅಶೋಕ್​ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ತಿರುಗೇಟು: ಈ ವೇಳೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್, ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಹಿಂದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ನಿಯತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಗ್ಗಣ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ‌ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬದುಕಿದೆಯಾ, ಸರ್ಕಾರ ಬದುಕಿದೆಯಾ?. ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಇದು ಬಗೆಹರಿದರೆ ತಾನೇ ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ? ಕನಕಪುರ ಶಾಸಕರು ಕೂಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ರಾಜಣ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರ್​​ಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಮುಜುಗರ ತರುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು‌ ಬರಲಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆಡಳಿತ ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

