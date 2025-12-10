ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 40 ಸಾವಿರ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಇರೋದು ಓರ್ವ ವೈದ್ಯ ಮಾತ್ರ: ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
Published : December 10, 2025 at 7:30 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ, ಕುರಿ-ಮೇಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ 8.98 ಕೋಟಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿವೆ. ದೇಶದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ವೈದ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿಯಿರುವ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವ ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, 5 ಸಾವಿರ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಓರ್ವ ವೈದ್ಯನಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 20 ಸಾವಿರ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಓರ್ವ ವೈದ್ಯ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಓರ್ವ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್. ನವೀನ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
400 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಕ್ರಮ: ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ, ಕುರಿ-ಮೇಕೆ, ಕೋಳಿ, ಹಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 8.98 ಕೋಟಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿವೆ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 26.59 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ24.50 ಕೋಟಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4,342 ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 3,321 ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ 390 ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 250 ಮಂದಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ 700 ಮಂದಿ ಡಿ ದರ್ಜೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 400 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಪ್ಪಳ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೋಗ-ರುಜಿನ ಬಂದು ಪಶುಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿವೆ. ರೈತ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಜಾನುವಾರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಾದರೂ ಕೂಡಲೇ ವೈದರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 275 ಸಂಚಾರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಬಂದರೆ ಖುದ್ದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
