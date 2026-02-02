'ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ರೆ ಅದೇ ಬಹುಮತ'-ಡಿಕೆಶಿ; ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 'ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್' ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವ ಗುದ್ದಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
Published : February 2, 2026 at 6:24 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡುವಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಗುದ್ದಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, "ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಅದೇ ಬಹುಮತ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪವರ್ ಶೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೂ, ಡಿಸಿಎಂಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಕೆಶಿಯವರತ್ತ ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಕಡೆ ನೋಡಿದ ಸಿಎಂ, ನನಗೂ ಡಿಸಿಎಂಗೂ ಜಗಳ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲು ಅಂತ ನಿನಗೆ, ನನಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಹಾಲಾಹಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂತಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಮಯವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಬಿಡಿ ಎಂದರು.
ಆಗ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಮಾತು ನೂರು ಅರ್ಥ. ಇದು ಡಿಕೆಶಿ ಸ್ಟೈಲ್. ಸಮಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ಗೆ, ನೀನು ಯಾರ ಕಡೆ ಅಂತ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾರೋ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಿಕೆಶಿ ಕಡೆ 56 ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅಂಥವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಲಾಡ್ ಅಂಥವರನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರು ಯಾರ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಕಾಲೆಳೆದರು.
ಅಶೋಕ್ ಮಾತಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಾದ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗುವ, ಸಂಜೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 56 ಶಾಸಕರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದವರು. ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಸಿದವರು. ನೀವು ಈ ತರದ ಮಾತು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಬಂದವ. ಏಟು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೋವುಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಬಲ 136 ಶಾಸಕರು. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜತೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಜತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ನಾವಿಬ್ರೂ ಹೀಗೇ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೇರೆ. ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಮಾತಿಗೆ ಜಗ್ಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಅದೇ ಬಹುಮತ ಎಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
