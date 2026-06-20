ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ದಂಡ ಎಷ್ಟು?
ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ನಗರದ 12 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 20, 2026 at 2:58 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಂಡ (ಇ-ಚಲನ್) ಪಾವತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶ ನಾಳೆ (ಜೂನ್ 21) ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಜುಲೈ 10ರವರೆಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲಿದ್ದು, 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಚಾರ ಇ-ಚಲನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 1991ರಿಂದ 2022ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ನಗರದ 12 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಈ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5.05 ಕೋಟಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, 2,727 ಕೋಟಿ ರೂ ದಂಡ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ 3.37 ಕೋಟಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, 1,843 ಕೋಟಿ ರೂ ದಂಡ ವಸೂಲಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ 2025ರಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರೊಂದರಲ್ಲೇ 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 48,48,831 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು 48,48,831 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದ ಅಪರಾಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ವಾಹನ ಸವಾರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ (ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) 13,60,893 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದ ಆರೋಪದಡಿ 6,54,035 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಆರೋಪದಡಿ 6,66,562 ಹಾಗೂ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದೇ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ 5,11,517 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಚಾಲನೆ / ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಾಲನೆ - 3901
ಅತಿ ವೇಗದ ಚಾಲನೆ - 35,976
ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು - 12,691
ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ (ಡ್ರಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್) - 15,760
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬರಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು - 2,145
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ - 1,841
ದೋಷಪೂರಿತ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ - 1,210
ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ (ಡಿ.ಎಲ್) ಇಲ್ಲದಿರುವುದು - 10,330
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ - 6,66,562
ಅನಧಿಕೃತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ - 7,62,165
ದೋಷಪೂರಿತ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ - 83,820
ನೋ ಎಂಟ್ರಿ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿತ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ - 2,59,470
ಭಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ (HTV) ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ ಇರುವಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ - 15,064
ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸದಿರುವುದು - 3,416
ಫುಟ್ಪಾತ್ (ಕಾಲುದಾರಿ) ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ - 74,483
ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ - 79,548
ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ - 40,140
ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದಿರುವುದು - 5,11,517
ಅತಿ ಉದ್ದದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು - 5,627
ಸವಾರನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಿರುವುದು - 13,60,893
ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಿರುವುದು - 65,40,35
ಅಂಕುಡೊಂಕು ಚಾಲನೆ (ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್) - 606
ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು - 43,251
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು - 9,933
ಫುಟ್ಪಾತ್ (ಕಾಲುದಾರಿ) ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು - 10,345
ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು - 6,070
ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳು- 1,77026
ಒಟ್ಟು - 48,48,831
ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ, ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ದಂಡವಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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