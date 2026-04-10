ETV Bharat / state

ಮನೆ-ಮನೆ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶೇಷಚೇತನ ನೌಕರರ ಆಕ್ರೋಶ

ವಿಶೇಷಚೇತನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಇಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

BENGALURU VIOLATION OF RIGHTS CENSUS DUTIES FOR DISABLED WORKERS ವಿಕಲಚೇತನ ನೌಕರರ ಸಂಘ
ವಿಶೇಷಚೇತನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಂದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 10:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್​​ 16ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಎಣಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜನಗಣತಿಯ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 400 ವಿಶೇಷಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆ-ಮನೆ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶೇಷಚೇತನ ನೌಕರರ ಆಕ್ರೋಶ

ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶೇಷಚೇತನ ನೌಕರರ ಸಂಘ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು. ವಿಶೇಷಚೇತನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ನಡೆಸುವ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಘ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ನೀಡುವುದು 2016ರ ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಮಂಜಸವಾದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಸಂಘ ವಾದಿಸಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗಣತಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಲೋಪವಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(ಜಿಬಿಎ) ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್​ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ, ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷಚೇತನ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷಚೇತನ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೀರಪ್ಪ ಅಂದಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಹತಾಶೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಬಿಎ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆ ನೀಡುವ ಕಾಯಂ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಚಳುವಳಿಯ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇವಲ ಖಾಲಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನಲ್ಲ, ನೈಜ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪದ್ಮನಾಭ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

BENGALURU
CENSUS DUTIES
DISABLED WORKERS
DISABLED EMPLOYEES PROTEST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.