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45 ಕಿಮೀ ಡಬ್ಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬದಲು ಕೇವಲ 16 ಕಿಮೀ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಡಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Directive issued to construct a 16 km corridor instead of the 45 km double-decker metro corridor: CM DK Shivakumar
45 ಕಿಮೀ ಡಬ್ಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬದಲು ಕೇವಲ 16 ಕಿಮೀ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2026 at 7:19 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: 45 ಕಿಮೀ ಡಬ್ಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕರಾರು ಎತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ 16 ಕಿ.ಮೀ. ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇನ್​ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 59ನೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು 500 ಕಿ.ಮೀ. ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 45 ಕಿ.ಮೀ. ಡಬ್ಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕರಾರು ಎತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ 16 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಆಗದ ಕಾರಣ, 16 ಕಿ.ಮೀ. ಡಬ್ಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಚಿಂತನೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸರ್ ಎಂ ವಿಯವರ ತ್ಯಾಗ, ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿವೆ. ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಡಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಅತ್ಯಮೌಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ರವರ ಜನ್ಮ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ನ್ನು "ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ದಿನ" ವನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿಂತನೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೇವಲ ಶೇ. 8 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ದೇಶದ ಉಳಿದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.18 ರಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ನಗರವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ. ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಾನೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಠ ಚಿಂತನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಪರಿಹರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 230 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 23 ಸಾವಿರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗದೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ 16 ಲಕ್ಷ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಲಕ್ಷ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮೆಚ್ಚುತ್ತದೆ: Think, Plan, Execute (ಆಲೋಚಿಸು, ಯೋಜಿಸು, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸು) ಎನ್ನುವುದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಭಿಯಂತರರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಲೆ ಎನ್ನುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮ ಗುಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳು ರಾಯಭಾರಿಗಳು: ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವು ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಅವರು ಓಡಾಡಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ನಂತರ ನೀವು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಡಿಪಾಯ ದೊಡ್ದದು. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕುವ ಯೋಜನೆಗಳು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಕೇವಲ ಅಣೆಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ನದ ತಟ್ಟೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಶಿಸ್ತು, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆ, ಚಿಂತನೆಗಳು ವಿಶೇಷ. ಅವರ ನಂತರ ಬಂದ ಅನೇಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಟಿಬಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಏಷಿಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವನಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭದ್ರಅಡಿಪಾಯವಿದ್ದು, ಈ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬೇಕು. ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ: ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್​​​ಸಿ ಯಲ್ಲಿ 287 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಂದೆಯ ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ತಲೆಗೆ ಹತ್ತದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಂತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ತಂದೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಟನಲ್ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸುವವರೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ: ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಟನಲ್ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸದರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸದೇ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

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TAGGED:

CM DK SHIVAKUMAR
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