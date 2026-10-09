ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಚೆನ್ನೈ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಮರು ಆರಂಭ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಏಕಮುಖ ರೈಲು ಸೇವೆಯೂ ಶುರು
ಈ ಸೇವೆ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ. ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2026 at 7:12 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಿಂದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ - ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ IndiGo 6E 7368 ವಿಮಾನವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6E7368 ಸಂಜೆ 4:25ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಸಂಜೆ 6:05ಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮರಳಿ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6E7369 ಸಂಜೆ 6:35ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಸಂಜೆ 8:20ಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.
ಈ ಸೇವೆಯಿಂದ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸೇವೆ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ. ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್’ಗೆ ಏಕಮುಖ ವಿಶೇಷ ರೈಲು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಅ. 10 ರಂದು ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್’ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಓಡಿಸಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07333 ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ 10.10.2026 ಶನಿವಾರದಂದು 23:50 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, 12.10.2026 ಸೋಮವಾರದಂದು 21:50 ಗಂಟೆಗೆ ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ಬದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಸೋಲಾಪುರ, ಕುರ್ದುವಾಡಿ, ದೌಂಡ್, ಅಹಿಲ್ಯಾನಗರ, ಕೊಪರ್ಗಾಂವ್, ಮನ್ಮಾಡ್, ಭುಸಾವಲ್, ಖಾಂಡ್ವಾ, ಇಟಾರ್ಸಿ, ಜಬಲ್ಪುರ, ಕಟ್ನಿ, ಸತ್ನಾ, ಚಿತ್ರಕೂಟಧಾಮ ಕರ್ವಿ, ಬಂದಾ, ವೀರಾಂಗನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿ, ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾ ಕ್ಯಾಂಟ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಒಟ್ಟು 20 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 08 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆ (ಜನರಲ್) ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಗ ಸ್ನೇಹಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್’ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ 02 ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಲಗೇಜ್-ಕಮ್-ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್’ಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಚೆನ್ನೈ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಮರು ಆರಂಭ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಿಂದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ - ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ IndiGo 6E 7368 ವಿಮಾನವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6E7368 ಸಂಜೆ 4:25ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಸಂಜೆ 6:05ಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮರಳಿ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6E7369 ಸಂಜೆ 6:35ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಸಂಜೆ 8:20ಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.