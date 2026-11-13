ಕಬ್ಬಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ದರ ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ: ಸಿಎಂಗೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಗ್ರಹ
ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಘೋಷಿಸದೇ ಈ ಭಾಗದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 13, 2026 at 8:57 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಬ್ಬಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ದರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೈತರೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಘೋಷಿಸದೇ ಈ ಭಾಗದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ರೈತ ಚಳುವಳಿಗಾರರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೇಳಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಎಂಎಸ್ಪಿ 60 ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಬರ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರವೇ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಒಂದೂವರೇ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರದಿಂದ 62 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರ 2,500 ರೂ. ಬರ ಪರಿಹಾರ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಇದು ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಪಮಾನ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅಧಿವೇಶನ ವೇಳೆ ಮುಷ್ಕರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಡಿ.2ರಿಂದ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯವವರೆಗೆ ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟದ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವುದೇ ಅಸಹ್ಯ. ಯಾರ್ಯಾರು, ಏನೇನು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೇಳಿದರು.
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