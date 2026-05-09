ಬಿಎಸ್​​ವೈ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾಯ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನ; ಪಲಾವ್, ಮೊಸರನ್ನ, ಮೈಸೂರ್​ಪಾಕ್

ಬಿಎಸ್​​ವೈ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭೋಜನ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಎಸ್​​ವೈ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 9, 2026 at 1:34 PM IST

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೋಟೆನಾಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಗುರುಪೀಠದ ಪಕ್ಕದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್​ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೂರಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಐಪಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಕೂರಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಎಸ್​​ವೈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾಯ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನ (ETV Bharat)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಊಟ-ತಿಂಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಮಾಡಿ ಉಣ ಬಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಲಾವ್, ರೈಸ್ ಬಾತ್, ಮೊಸರನ್ನ, ಮೈಸೂರ್​ಪಾಕ್​ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಪಲಾವ್, ಟೊಮೊಟೊ ಬಾತ್, ಮೊಸರನ್ನ, ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರ್​ಪಾಕ್ (ETV Bharat)

ಊಟಕ್ಕಾಗಿ 250 ಕೌಂಟರ್​​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೌಂಟರ್​​ನಲ್ಲಿಯೂ ಊಟ ಉಣಬಡಿಸಲು 250 ಜನ ಹುಡುಗರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ 60 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ.

ಸೆಲ್ಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಊಟ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಐದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಊಟದೊಂದಿಗೆ ನೀರಿ‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಟೌಟ್ (ETV Bharat)

ಒಟ್ಟು ಐದು ಕಡೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಐದು ಕಡೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಊಟದ ಕೌಂಟರ್​​ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.‌ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐದು ಕಡೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಬಡಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಕೂಡದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐದು ಕಡೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‌ ಐದು ಲಕ್ಷ ಜ‌ನ ಮೀರಿ ಬಂದ್ರೆ ದಾಸ್ತಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಊಟ ಕೊಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಜೆ ಐದೂವರೆತನಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಯಲಹಂಕ ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಬಿಎಸ್​​ವೈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭೋಜನ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

