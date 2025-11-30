ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ 'ದಿಂಡಿ ಹಬ್ಬ': ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ವೇಷಭೂಷಣಗಳೇ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.
ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ದಿಂಡಿ ಹಬ್ಬವು ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ ಈ 'ಹಗರಣ ಜಾತ್ರೆ' (ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಂಪರೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು.
ಬೃಹದಾಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ವೇಷಗಳ ಮೆರುಗು : ಈ ಬಾರಿಯ ಹಗರಣ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಬೃಹದಾಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ವೇಷಗಳ ಸರಣಿ. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮೀನು, ಡೈನೋಸಾರ್, ಕೊಕ್ಕರೆ, ಹುಲಿ, ಚಿಂಪಾಂಜಿ, ಜೀಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಆಮೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಅರಳಿದವು.
ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳ ಬಣ್ಣ, ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜನರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಭಾರವಾದ ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ರೀತಿ ಜನರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು.
ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಶ: ಪೌರಾಣಿಕ ವೇಷಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ತಲೆಯಿಂದ ಹರಿಯುವ ಗಂಗೆಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶಿವನ ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಗಂಗೆಯ ರೂಪವು ಬೆಳಕಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ಸಮತೋಲನವು ದಿವ್ಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೃಹದಾಕಾರದ ಆಂಜನೇಯನ ಜೀವಂತ ಪ್ರತಿಕೃತಿ, ಭೀಷ್ಮನ ಶಯನ, ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರಗಳು, ಪ್ರೇತ-ಭೂತಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರೂಪಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಾಟಕೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ವೇಷಧಾರಿಗೆ ಅನೇಕರು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ: ಈ ಬಾರಿ ಹಗರಣ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾಗೃತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಕಾಡು ಜನರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ-ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ, ಶಿಕ್ಷಕ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿದ ಅಣಕು ಪಾಠ ಶಾಲೆಯು ಹಾಸ್ಯದ ಹೊನಲನ್ನು ಹರಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ಹಗರಣ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ವೈಭವವೆಂದರೆ ಯುವಕರ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಚಲವಾದ ಬದ್ಧತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಸಹಾಯದ ನೆರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರು ಹಬ್ಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸಿ, ತಮ್ಮದೇ ಹಣದಿಂದ ಬಿದಿರು, ಬಟ್ಟೆ, ಬಣ್ಣ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾಗದ ಮಿಶ್ರಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. 'ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿಯಲಿ' ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ವೇಷಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಬೆಳಕಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ವರ್ಷದ ದಿಂಡಿ ಹಬ್ಬವು ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿ, ನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು.
