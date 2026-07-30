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ರಾಜ್ಯದ 183 ಸಿಹೆಚ್‌ಸಿ, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಕಡ್ಡಾಯಕ್ಕೆ ಆದೇಶ: ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್

ವೈದ್ಯರ ಅಭಾವವಿರುವ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಸಿಹೆಚ್‌ಸಿ ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲು ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

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ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್, ಇತರರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 30, 2026 at 5:49 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 183 ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (CHC) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕೊಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕಾಗದರಹಿತ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಟರ್​ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

'ಇ-ಹೆಲ್ತ್' ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್: ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ 40 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ 183 ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ರೋಗಿಗಳ ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್: ರೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ, ಲ್ಯಾಬ್ ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಔಷಧಿಗಳ ವಿವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ರೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೂ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ 'ಝೀರೋ ಬಿಲ್': ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಾಗ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 'ಝೀರೋ ಬಿಲ್' ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಟೆಲಿ-ಐಸಿಯು, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್, ಎಸ್‌ಎನ್‌ಸಿಯು ಸೇವೆಗಳು: ವೈದ್ಯರ ಅಭಾವವಿರುವ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಸಿಹೆಚ್‌ಸಿ ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲು ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಟೆಲಿ-ಐಸಿಯು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ನರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಟೆಲಿ-ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಐಸಿಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಶಿಶು ಆರೈಕೆ: ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ತುರ್ತು ಆರೈಕೆ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಯುಷ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ಉತ್ತೇಜನ: ಆಲೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ, ಯೋಗ, ಯುನಾನಿ, ಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ (ಆಯುಷ್) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುವಂತೆ 'ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾದರಿ'ಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ರೋಗಿಯ ಹಕ್ಕು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಬಿಸಿ ನೀರು ವಿತರಣೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಆದೇಶ: ಮಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಬಿಸಿ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು.‌ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಿನೊಮೋಟೊ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಹಾರದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವರದಿ ಶೀಘ್ರ ಬರಲು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ: ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಎಥ್ನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೀಡಿರುವ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶಿಕಾಗೋದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜನರಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವ 'ಸಿರಿಧಾನ್ಯ'ಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಿಲೆಟ್ ಕಾನ್‌ಕ್ಲೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೂರಿಸಂಗೆ ಭಾರಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಖಾದರ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯಶ್ ಪಾಲ್ ಹೇಳಿಕೆ- ಕರಾವಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಕುರಿತಂತೆ ಉಡುಪಿ ಶಾಸಕ ಯಶ್​ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಖಾದರ್​, ಅವರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಡಿಎನ್​ಎ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾಲಾಯಕ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಉಡುಪಿ ಶಾಸಕರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕರಾವಳಿ ಘನತೆಗೆ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕಾಲಿನ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೂ ಸಮಾನರಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಯಾವುದೇ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

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TAGGED:

HOSPITAL DIGITALIZATION
HOT WATER IN HOTEL
DAKSHINA KANNADA
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ
MINISTER U T KHADER

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