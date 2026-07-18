ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ವಿವಿಗೆ ನಷ್ಟ: ಎಂಎಲ್ಸಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್ ಆರೋಪ
ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೆ ಅವರ ಪೆನ್ಶನ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 18, 2026 at 10:49 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದ ವಿವಿಯು ಕೋತಾ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕುವೆಂಪು ವಿವಿಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕುವೆಂಪು ವಿವಿಯ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಕೋತಾ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೆ ಅವರ ಪೆನ್ಶನ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿವಿ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಆದಾಯ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಎಂದರು.
2027-28ರ ಬಜೆಟ್ 47 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೋತಾ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದೆ.ಇಷ್ಟೊಂದು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿವಿ ಯಾಕೆ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ನಾವು ಸಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ವಿವಿಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಬೇಕು. ಆದಾಯವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಏರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 1,250 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಿವಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಚಾರ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವಿ ಹಾಗೂ ಕುವೆಂಪು ವಿವಿ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕುವೆಂಪು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದವರು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ನಡೆಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 2.80 ಲಕ್ಷ ಪುಟಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಶೀಟ್ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು 16 ರೂ. ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಟಿಎ, ಡಿಎ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಂದು ಶೀಟ್ಗೆ 20 ರೂ. ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು 54 ರೂ. ಜಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಓಟಿಪಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು 2,93,544.7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು 1.1 ಕೋಟಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದರು ಸಹ 2024-25 ಹಾಗೂ 2025-26ರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪಿಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಿ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಇದು 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಕ್ಷಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೂರ್ಚಾದ ವತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಟಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ; ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಐದೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ!