ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ನೀವೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ವಂಚನೆ, ಆದಾಯ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 2, 2025 at 8:35 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ Digital e-Stamp ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ನಾಸಿಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತೆಲಗಿ ಹಗರಣದ ನಂತರ ನಕಲಿ ಹಾಗೂ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಾಗದಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದ ವಂಚನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಭೌತಿಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಾಗದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್​​​ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (SHCIL) ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಕಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಕಲಿ, ನಕಲುಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಡ್ಡಾಯ: ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು Digital e-Stamp ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಸಾಫ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ನಾಗರಿಕರು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆ 24x7 ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ 24x7 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕರು Aadhaar ಆಧಾರಿತ e-Sign ಅಥವಾ DSC ಬಳಸಿ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವಿವರಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಶುಲ್ಕ ವಂಚನೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಡೇಟೆಡ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸಹಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ವರ್ಗೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಂಚನೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಿಂದ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲಿದೆ. SHCIL ಗೆ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಮಿಷನ್ ಮೊತ್ತ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ರಿಯಲ್- ಟೈಮ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ವೇಗವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನೋಂದಣಿ ಬೇಕಿರದ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಿಗೂ ಡಿಜಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಜಾರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು‌. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್​​ಗೆ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಛಾಪಾ ಕಾಗದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾಗರಿಕರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಛಾಪ ಕಾಗದ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 24/7 ನಾಗರಿಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಛಾಪಾ ಕಾಗದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಛಾಪ ಕಾಗದ ಕಳೆದ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಯು ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನೂ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವೆಂಡರ್ ಮೂಲಕನೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ವನ್, ನಾಡ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವನ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್​ನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು‌‌. ಜನರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೋಂದಣಿಯೇತರ ಛಾಪ ಕಾಗದ ಬಳಸುವ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2.75 ಕೋಟಿ ನೋಂದಣಿಯೇತರ ಛಾಪ ಕಾಗದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Digital e-stamp paper
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮುದ್ರಾಂಕ ಕಾಗದ (ETV Bharat)

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕರು https://kaveri kamataka.gov.in/landing-pageಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.
  • ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು.
  • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ, ಅಫಿಡವಿಟ್, ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದ) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ Aadhaar ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೂಲಕ ಗುರುತು ದೃಢೀಕರಣವಾಗಲಿದೆ.
  • ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳಿದ್ದರೆ, ಸಿಸ್ಟಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್​​ಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
  • ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಶುಲ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಖಜಾನೆ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಪಾವತಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ನಂತರ ಸಿಸ್ಟಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, QR ಕೋಡ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದ್ದು, ದಸ್ತಾವೇಜು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲಿದೆ.‌ ಎಲ್ಲ ಸಹಿ ಪಡಿಸುವವರಿಗೆ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್​ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ Aadhaar e-Sign ಅಥವಾ DSC ಮೂಲಕ ಸಹಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಸಹಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದಸ್ತಾವೇಜು ಕಾನೂನಿನಂತೆ ಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

2021-22ರಲ್ಲಿ 2,58,61,176 ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 911.25 ಕೋಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 2022-23ರಲ್ಲಿ 3,09,04,675 ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 1,043.64 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023-24ರಲ್ಲಿ 3,28,29,538 ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಬಿಡುಗಡೆಲಾಗಿದ್ದು, 1211.87 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ 3,07,15,103 ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 2,320.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

