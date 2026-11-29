ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿಗೆ ಬಂತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್: ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಗೆ, ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ 2ನೇಯ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 29, 2026 at 10:05 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಆಗಮನವಾಗಿದ್ದು, ಮಾನವ ಚಾಲಿತ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು, ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾನವ ಚಾಲಿತ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಚಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ನಗರದ ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಮನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ 2ನೇಯ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರ ಅಪರಾಧಗಳ ಏರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರಂಭ: ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದ ಒತ್ತಡ, ಸಂಚಾರ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನವ ಚಾಲಿತ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಾನವ ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯದ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು, ಪರವಾನಗಿ ಫಲಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಡೇಟಾ ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ: ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳ ಚಲನವಲನ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಅವರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಂಬರ ಪ್ಲೇಟ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈ ಚೆಕ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳ್ಳತನವಾದ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಗರ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಫೇಸ್ ಏಫ್ ಸಿಎಸ್ (ಫೇಸ್ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್) ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಎಂಪಿ (ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್) ಕ್ಯಾಮರಾ ಇವೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಜನ ದ್ವಿಚಕ್ರದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಕಾರಿ, ಕೆಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ಫೇಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವವನ ಚಹರೆಯನ್ನು ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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