ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್: 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವೃದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ!
ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ವಂಚಕರ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 21, 2026 at 10:18 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ನಗರದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಹೆಣೆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೊಬ್ಬರಿ 15 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಖದೀಮರು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೋ? ಅಷ್ಟೇ ದುರುಪಯೋಗವೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾತ್ರ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಜೇಬು ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವಂಚಕರೂ ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ 81 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ವಂಚನೆ ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಕೆಡವಿ, ಬರೊಬ್ಬರಿ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಎಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಿಂದ ಆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರುವ ವಂಚಕರು, ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನೂ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೃದ್ಧ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವರಸೆ ಬದಲಿಸಿರುವ ಖದೀಮರು, ಈಗ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹಣ ಮರಳಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚಕರ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಾತಿಗೆ ಮರಳಾಗಿರುವ ವೃದ್ಧ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಗರ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ವಂಚಕರ ಖಾತೆಯಿಂದ 90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚಕರ ಇನ್ನುಳಿದ ಖಾತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ 81 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಭಯ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ 112 ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸೈಕಾಲಾಜಿ ಜೊತೆ ವಂಚಕರ ಆಟ: ಸಿಬಿಐ, ಇಡಿ, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಎಸ್ಪಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದಿಂದ ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಂಚಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಾಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ದೃತಿಗೆಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
