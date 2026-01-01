ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲು ವಿಡಿಯೋ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನದ್ದು, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಫೂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮವರೇ: IGP ಟಿ.ಪಿ. ಶೇಷ

ETV Bharat / state

ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 1, 2026 at 6:09 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: "ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ನಮ್ಮವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಐಜಿಪಿ ಟಿ. ಪಿ. ಶೇಷ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..

ಹಿಂಡಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯೋರ್ವ ಮೊಬೈಲ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಸೆದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಐಜಿಪಿ ಟಿ.ಪಿ. ಶೇಷ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ್​ ಬೊರಸೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಬಗ್ಗೆ ಐಜಿಪಿ ಶೇಷ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಮೊಬೈಲ್​, ಡ್ರಗ್ಸ್​ ಎಸೆದಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ‌ ಭೂಷಣ್​ ಬೊರಸೆ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿಖಾನೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಟಿ.ಪಿ. ಶೇಷ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ನಮ್ಮವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಡಿಜಿಪಿಯವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಸ್‌ಐಎಸ್​ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಡಿಜಿಯವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಜೈಲು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 12 ಮೊಬೈಲ್, 4 ಸಿಮ್, 1 ಚಾರ್ಜರ್, 5 ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಬಲ್ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಆದರೆ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

"ಕೆಎಸ್‌ಐಎಸ್​ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈದಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಸೇರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಿರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಐಜಿಪಿ ಟಿ‌.ಪಿ. ಶೇಷ ಹೇಳಿದರು.

"ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಕೈದಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿವರ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜೈಲಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಜಾಮರ್ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಜೈಲು ಹೊರಗಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೆಟವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.‌ ಜಾಮರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವೈಫೈ ಕಾಲ್​ನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವೈಫೈ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಐಜಿಪಿ ಟಿ.ಪಿ. ಶೇಷ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ್​ ಬೊರಸೆ, "ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್​, ಡ್ರಗ್ಸ್​ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ‌. ವಿಡಿಯೋ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಎಸ್‌ಐಎಸ್​ಎಫ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯಾವುದು, ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ‌. ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು‌. ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್‌ಐಎಸ್​ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 12 ಮೊಬೈಲ್, 4 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್, 1 ಚಾರ್ಜರ್, 5 ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಬಲ್, 1 ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಪತ್ತೆ ಆಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 366 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್, ಗಾಂಜಾ, ಚಾರ್ಜರ್​ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ.16, ಡಿ.17, ಡಿ.23, ಡಿ.29 ಮತ್ತು ಡಿ‌.31ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ‌ ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಪದೋಷದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬಂಧಿಖಾನೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಟಿ.ಪಿ. ಶೇಷ, ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ವಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ್​ ಬೊರಸೆ ಅವರಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

