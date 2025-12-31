ETV Bharat / state

ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್​ ಮೇಳ; ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ ತರಹೇವಾರಿ ಕೇಕ್​ಗಳು

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜನರು ನೂತನ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಕೇಕ್​ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.

different-cakes-at-cake-mela-in-davanagere-for-new-year-celebration
ಕೇಕ್​ ಮೇಳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 31, 2025 at 4:33 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026ನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನರು ಕಾತರರಾದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಬೇಕರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ​ವಿಭಿನ್ನ ಕೇಕ್​ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇತರೆಡೆ ಮಾಲ್ ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್​​ಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆದಿದೆ.

ನಗರದ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ 2000 ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಸಲವೂ ಬೃಹತ್ ಕೇಕ್ ಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೆಲ್​ಗಳ ಕೇಕ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ಇದಾಗಿದೆ.‌ ರಮೇಶ್ ಎಂಬವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಈ ಆಹಾರ 2000ನಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ಗಡಿಯಾರ, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ, ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮಿಕ್ಕಿಮೌಸ್ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೆ.ಜಿ ಕೇಕ್​ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್​ ಮೇಳ (ETV Bharat)

'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ರಮೇಶ್, ''ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೇಕ್​​ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಕೆಜಿ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೆ.ಜಿ ಕೇಕ್​​ಗಳಿವೆ. ವಿವಿಧ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. 150ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಕೇಕ್​ಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ವೆನಿಲಾ, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಆರೆಂಜ್ ಹಾಗೂ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ವೆನಿಲಾ ಕೇಕ್ ಲಭ್ಯವಿ​​ವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದರು.

different-cakes-at-cake-mela-in-davanagere-for-new-year-celebration
ಕೇಕ್​ ಮೇಳ (ETV Bharat)

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲೂ ಕೇಕ್​ ಮಾರಾಟ ಜೋರು: ಗಣಿನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇಕ್​ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ನೂತನ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಕೇಕ್​ಗಳ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯ ಕೇಕ್​ ಖರೀದಿಸಲು ಯುವಜನತೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಂತು.

ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೇಕ್​ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಕ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೇಕರಿ ಮಾಲೀಕರು.

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್​ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ (ETV Bharat)

ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್​​ ಭದ್ರತೆ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್​​ ಭದ್ರತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರು, ಯುವಜನತೆ ಶಾಂತಿ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾನೂನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶೋಭಾರಾಣಿ ವಿ.ಜೆ. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

different-cakes-at-cake-mela-in-davanagere-for-new-year-celebration
ವಿವಿಧ ಕೇಕ್​ಗಳು (ETV Bharat)

ನಗರದ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಅವರು, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ, ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಕಾನೂನು-ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರ‍್ಯಾಶ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಖಚಿತ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ, ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮಾಡಬಾರದು. ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಶಾಂತಿಯುತ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

