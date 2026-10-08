ಡೀಸೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ನೂರಾರು ಬಸ್
ಡೀಸೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಸ್ಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.
Published : October 8, 2026 at 7:51 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ಈಶಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಲ್ಲಿನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೊರಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲಾಗದ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲಕರು ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.
ಇಲ್ಲಿನ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 180ಕ್ಕೂ ವಾಹನಗಳಿದ್ದು, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 30 ರಿಂದ 40 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಗುರುವಾರ ಬಹುತೇಕ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಡೀಸೆಲ್ಗಾಗಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಸ್ಗಳು ನಿಂತ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಂಡಿ ಬಂದಿತು.
ಗಂಗಾವತಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದ ಪರಿಣಾಮ ದಾಸ್ತಾನು ಇದ್ದ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಡೀಸೆಲ್ನ ಕೊರತೆಯ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರವೀಣ ಎರನಾಳ್, ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಏಳೂವರೆ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ - ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಜನರ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ವಯಸ್ಸು, ತಂದೆಯ ಹೆಸರು, ಊರು, ವಿಳಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಐದು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತಿದ್ದು, ಪರದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೆವೈಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅ.24 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಜನರ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಆನೆಗೊಂದಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗದಿರುವುದು ಜನರ ಪರದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗೆ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅ.24 ಕೊನೆಯ ದಿನ ನಿಗಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 35 ರಿಂದ 40 ಟೋಕನ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ, ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಜನರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಜನ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನರಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೂರಲು ಸೂಕ್ತ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನೆರಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕನಿಷ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸದ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವನ್ನು ಜನರು ಶಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಲನ್ನು ಮೀರಿಸುವಷ್ಟ ಸೆಕೆ, ತಾಪ ಇದ್ದು, ಬಿಸಲಿನ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಸಂಗಾಪುರದ ಹುಸೇನಿ ನಾಯಕ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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