ಮೈಸೂರು: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮಧುಮೇಹ; ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ

ಡಾ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಧುಮೇಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Dr. Nagendra
ಡಾ. ನಾಗೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

December 23, 2025

2 Min Read
ಮೈಸೂರು: ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ರೋಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಾ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಗುಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾತು. ಇದನ್ನೂ ವೈದ್ಯರು ಸಹ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 18 ವರ್ಷದ ಯುವಕರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕಾರಣ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Doctors inform children about the use of insulin kits
ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಿಟ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ಚೆಲುವಾಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ: ಮೈಸೂರಿನ ಚೆಲುವಾಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಿಟ್​​ನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ - ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಅದನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು? ಈ ಕುರಿತು ಡಾ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 230 ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಮಧುಮೇಹ ಬಂದಿರುವುದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದ್ರೆ 35 ಹಾಗೂ 40ರ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬರಲ್ಲ. ತೂಕ ಏರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸಿರಿಯಸ್​ ಆಗಿ ಐಸಿಯುವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಡಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 35 ರಿಂದ 40 ಮಕ್ಕಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ - ತಾಯಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಜಂಕ್ ಫುಡ್​ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು: 'ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆದರಬಾರದು, ಅವರು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಪ್ಪದೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ 5 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಎಲ್ಲರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

2022ರಲ್ಲಿ (ICMR) ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವ 14 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಒಟ್ಟು 95,600 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ 15,900 ಮಕ್ಕಳು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

