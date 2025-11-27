ETV Bharat / state

ಪೈಲ್ವಾನ್ ಚಿಲ್ಲಣ್ಣವರ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿಕ್ರಂ ಚಿಲ್ಲಣ್ಣವರ ಅವರು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾ‌ನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿಕ್ರಂ ಚಿಲ್ಲಣ್ಣವರ (ETV Bharat)
Published : November 27, 2025 at 4:49 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ 19 ವರ್ಷದ ಉತ್ಸಾಹಿ ತರುಣ ವಿಕ್ರಂ ಚಿಲ್ಲಣ್ಣವರ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಷನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅ.23ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆಯ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 61 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಉಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕ್ರಂ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪೈಲ್ವಾನ್ ಚಿಲ್ಲಣ್ಣವರ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ (ETV Bharat)

ಡಿ.10ರಿಂದ 15ರ ವರೆಗೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾ‌ನದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಿಕ್ರಂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಉಣಕಲ್​ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿಕ್ರಂ ಅವರದು ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕುಟುಂಬ. ಅಜ್ಜ, ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕುಟುಂಬದ ಮೂರನೇ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಕ್ರಂ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಶೋಕ ಚಿಲ್ಲಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಂ ಚಿಲ್ಲಣ್ಣವರ,‌ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಕ್ರಂ ಚಿಲ್ಲಣ್ಣವರ, "ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ 2025ಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಟದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ವಿಕ್ರಂ ಅವರ ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಚಿಲ್ಲಣ್ಣವರ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗರಡಿ ಮನೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.‌ ಅದರಂತೆ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಕೂಡ ಗರಡಿಮನೆಯಿಂದ ಕುಸ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸತತ ಪಯತ್ನದಿಂದ ಈಗ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಮನೆ, ತಂದೆ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು, ಸಹಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಕ್ರಂ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಶೋಕ ಚಿಲ್ಲಣ್ಣವರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗರಡಿಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಕುಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ‌ ಕಂಡು ಪುಣೆಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕುಸ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ‌ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದು, ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು,‌ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಹಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿಕ್ರಂ ಚಿಲ್ಲಣ್ಣವರ (ETV Bharat)

ವಿಕ್ರಂ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಭರಮಪ್ಪ ನವಲಗುಂದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಉಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ‌ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲೂ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದೀಗ ಮಿಷನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ‌ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರೀಟವಿಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ತರಲಿ" ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

