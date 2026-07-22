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ಧಾರವಾಡ: ಎಕ್ಸಲ್ ಕಟ್, ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬಸ್; 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸೊಂದು ಎಕ್ಸಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

Dharwad: Transport bus falls into ditch after axle breaks
ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಬಸ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 22, 2026 at 4:11 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 4:18 PM IST

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ಧಾರವಾಡ: ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ(NWKRTC)ದ ಬಸ್​​ನ ಎಕ್ಸಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಘಟನೆ ಧಾರವಾಡ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಸೇರಿ 15ಕ್ಕೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸ್​ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಮಿರಜ್ (ದಾವಣಗೆರೆ-ಮಿರಜ್​ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​)​ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಎಕ್ಸಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು '108'ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Dharwad: Transport bus falls into ditch after axle breaks
ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಬಸ್ (ETV Bharat)

ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಕ್ಸಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿ KSRTC ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿ: ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವು, 50 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

Dharwad: Transport bus falls into ditch after axle breaks
ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಬಸ್ (ETV Bharat)

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಬನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್ಸಿನ ಎಕ್ಸಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ದರ್ಶನ್ ಎಂಬ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. 50 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Last Updated : July 22, 2026 at 4:18 PM IST

TAGGED:

NWKRTC BUS ACCIDENT
DAVANAGERE MIRAJ EXPRESS
ಎಕ್ಸಲ್ ಕಟ್
DHARWAD
BUS ACCIDENT

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