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ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಟಾಪರ್

ಧಾರವಾಡದ ಅರ್ಜುನ್​​​​​ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾನೆ.

DHARWAD ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ AGRICULTURE SECTION OF CET EXAM
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಪ್ರಭು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 6, 2026 at 5:56 PM IST

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ಧಾರವಾಡ: ಇಂದು ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಧಾರವಾಡದ ಅರ್ಜುನ್​​​ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೋರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧಾರವಾಡದ ಸತ್ತೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗ ಅನ್ಮೋಲ್ ಪ್ರಭು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಇಟಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್, ವೆಟರನರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್​, ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್​, ಯೋಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್​ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೋಷಕರು, ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ಧಾರವಾಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಧನೆ (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಂದೆ ಡಾ. ಅವಿನಾಶ್, ತಾಯಿ ಡಾ. ಮೃದುಲಾ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್​ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನ್ಮೋಲ್, ಮೊದಲು ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ "ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ತನಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡೌಟ್ಸ್​ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆನ್​ಲೈನ್​ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು, ಆಫ್‌ಲೈನ್​ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. 5 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 3 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 9 ರಿಂದ 5.30ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಪುನಃ ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಕೂಲ್​ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನೀಟ್​ಗೆ ನಾನು ತಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಾಯಿ ಡಾ. ಮೃದುಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಗನ ಸಾಧನೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿದೆ. ಆತನ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2026ರ ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ಇವರೇ ನೋಡಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಟಾಪರ್​ಗಳು; ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕ್​ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ!

TAGGED:

DHARWAD
ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ
ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ
AGRICULTURE SECTION OF CET EXAM
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