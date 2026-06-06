ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಟಾಪರ್
ಧಾರವಾಡದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾನೆ.
Published : June 6, 2026 at 5:56 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಇಂದು ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಧಾರವಾಡದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೋರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರವಾಡದ ಸತ್ತೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗ ಅನ್ಮೋಲ್ ಪ್ರಭು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಇಟಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ವೆಟರನರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಯೋಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೋಷಕರು, ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಂದೆ ಡಾ. ಅವಿನಾಶ್, ತಾಯಿ ಡಾ. ಮೃದುಲಾ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನ್ಮೋಲ್, ಮೊದಲು ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ "ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ತನಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆನ್ಲೈನ್ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. 5 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 3 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 9 ರಿಂದ 5.30ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಪುನಃ ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನೀಟ್ಗೆ ನಾನು ತಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಾಯಿ ಡಾ. ಮೃದುಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಗನ ಸಾಧನೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿದೆ. ಆತನ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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