ಧಾರವಾಡ: ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

Published : May 5, 2026 at 1:25 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ಧಾರವಾಡದ ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ತಾಶಿ ದೊಂದೂಪ (49) ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಕೆಲ ಬೌದ್ದ ಲಾಮಾಗಳು ಮುಂಡಗೋಡದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗಾಯವಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಐವರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಹಂತಕರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಂಕೇತ್ ಯಾದವ್, ವೈಭವ್ ಚವ್ಹಾನ್, ಸಿದ್ದೇಶ್ ಬೋಸ್ಲೆ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಡಗೋಡದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಹಂತಕರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಶವದೊಂದಿಗೆ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶವ ಎಸೆದು ಹಂತಕರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರಿನ ಚಲನವಲನ ಗಮನಿಸಿ ಹಂತಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆದ ಕೊಲೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಳಿ ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ಹಂತಕರು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಣ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಮುಖ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಕಾರಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
