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ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ನವಗ್ರಾಮ: 444 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ವಿನಯ್​ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದೆ. ಶಾಸಕ ವಿನಯ್​ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DHARWAD MLA VINAY KULKARNI DISTRIBUTES HOUSE PROPERTY DOCUMENTS
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮನೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ವಿನಯ್​ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2026 at 7:51 AM IST

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ಧಾರವಾಡ: ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ನಾಲ್ಕೈದು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ದಾಖಲೆ ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಶಾಸಕ ವಿನಯ್​ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದ 444 ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ದಶಕಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತ ಸೂರು ಇದ್ದರೂ, ಆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲದೆ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ನವಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿದೆ.

ಶಾಸಕ ವಿನಯ್​ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ 444 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಳೆದ 40 - 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೈರಾಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ನವಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ತಂದು, 94-ಡಿ ನಿಯಮದಡಿ ಉಪಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 1147/ಅ ಮತ್ತು 1148ರ ಒಟ್ಟು 45 ಎಕರೆ 09 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆರಹಿತ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ‘ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ನವಗ್ರಾಮ’ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ.

ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ವಿನಯ್​ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೆವು. ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿ, ಯಾರಾರು ನಿರ್ಗತಿಕರಿದಾರೆ, ಮನೆ ಇಲ್ಲದಂತವರು ಇದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ವಿನಯ್​ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ: ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

TAGGED:

ಮನೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ
DHARWAD
ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ನವಗ್ರಾಮ
HOUSE PROPERTY DOCUMENTS
MLA VINAY KULKARNI

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