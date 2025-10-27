ETV Bharat / state

ದಸರಾ - ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಹತ್ತಾರು ಟನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರಾಟ; ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ

ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವು ದಸರಾ ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಹತ್ತಾರು ಟನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

dharwad-milk-union
ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 27, 2025 at 1:50 PM IST

ವರದಿ : ವಿಠ್ಠಲ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ

ಧಾರವಾಡ : ದಸರಾ ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಟನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಧಾರವಾಡದ ಕೆಎಂಎಫ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಹೌದು, ಧಾರವಾಡ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ಧಾಮುಲ್) ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡಾ ಎಂಬದು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಪೇಡಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಬ್ರಾಂಡ್​ನ ಸಿಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಧಾಮುಲ್ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೆಎಂಎಫ್​ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ. ಟಿ. ಕಳಸದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು (ETV Bharat)

ಎಷ್ಟೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಜನರು ಈ ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೀಪಾವಳಿ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಧಾಮುಲ್ ಒಟ್ಟು 18.8 ಟನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಅದರ ಮಾರಾಟವನ್ನೂ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ.

ಈ 18 ಟನ್ ಸಿಹಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಿಪೋಗೆ 8432 ಕೆ. ಜಿ. ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 9,795 ಕೆಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರಿ 15 ಟನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಗಲು - ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸ್ವೀಟ್​ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

Mysuru Pak
ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ (ETV Bharat)

ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡುವೆಯೇ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ: ಸುಮಾರು 18.8 ಟನ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡದ ಈ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡಾ, ಬಿಳಿ ಪೇಡಾ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್​, ಹೆಸರಿನ ಉಂಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

Nandini Products
ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (ETV Bharat)

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯೂ ಒಕ್ಕೂಟ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೂರೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ದಿನವಹಿ ಸರಾಸರಿ 1,60,391 ಕೆಜಿ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,23,023 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಎರಡೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಸವಾಲೆಸೆದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಇದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಕೆಎಂಎಫ್​ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಕೆಎಂಎಫ್​ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ. ಟಿ. ಕಳಸದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾ ಮಂಡಲಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 18, 800 ಕೆಜಿ ಸಿಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ್ಯಂತ 17,640 ಕೆಜಿ ಸಿಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 9795 ಕೆಜಿ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್​ ಪ್ರೋಡಕ್ಷನ್​ನಿಂದ 7,600 ಕೆಜಿ ಸಿಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಎನ್​ಎಂಜಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 8,432 ಕೆಜಿ ಸಿಹಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪ್ಪೋಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

18 ಟನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರಾಟ - 80 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ: ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಕಾಯಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಧಾರವಾಡದ ಕೆಎಂಎಫ್ ಘಟಕ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಟನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 80 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇಂತಹ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವೀಟ್​ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

