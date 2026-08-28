ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಧಾರವಾಡಿಗ, ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು
ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ತೆರಳಿದ್ದ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 28, 2026 at 9:46 AM IST
ಧಾರವಾಡ: ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ತೆರಳಿದ್ದ ಧಾರವಾಡ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡದ ಸಿಬಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ರಾಕೇಶ್ ನಾಯಕ್ (45) ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದವರು.
ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ರಾಕೇಶ್ ಸೇರಿ 71 ಜನರು ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಂದೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ರಾಕೇಶ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಕೇಶ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಗನೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹವು ಭೀಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡುವವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಆತಂಕ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಿವಪ್ರಸಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 469ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ನೇಪಾಳದ ರಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶುಕ್ರವಾರ 469ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ NDRRMA ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾಣೆಯಾದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ 28 ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 45 ನೇಪಾಳ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 13 ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 15 ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ವಲಸೆ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಆರ್ಆರ್ ಎಂಎ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಾಣೆಯಾದವರಲ್ಲಿ 517 ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 127 ನೇಪಾಳಿ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ 73 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
7,250 ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 4,200 ನೇಪಾಳ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು 1,845 ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ನೇಪಾಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 13,295 ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಶೋಧ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಸೇನೆಯ ಆರು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಒಂಬತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ.
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