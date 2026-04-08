ಧಾರವಾಡ: ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು, ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಣೆ

ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಧಾರವಾಡದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಇಂದು ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Police Commissioner N. Shashikumar and AKSA organization leader
ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ AKSA ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 8, 2026 at 7:07 AM IST

ಧಾರವಾಡ: ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಎಸ್​​​​​ಸಿ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಲು ಅಕ್ಸಾ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂತಕುಮಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಧಾರವಾಡ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮತಿ‌ ನೀಡಲು ಒಟ್ಟು 19 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಕೆಲ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅನುಮತಿ‌ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅನುಮತಿ ‌ನಿರಾಕರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ‌ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಸಂಘಟನೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಧಾರವಾಡದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಇಂದು ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಹೋರಾಟ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಧಿ ಧರಣಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ AKSA ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ನಾಳೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ AKSA ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮತಿ‌ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ AKSA ಮುಖಂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದವರ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ನಾಳೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಅಗತ್ಯ ಭದ್ರತೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

