ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಬಂದ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ವರವಾದ ಸೇವಂತಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಂಡು!

ಒಂದು ಕಡೆ ರೈತರು ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬೆಳೆದ ರೈತರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಬಂದ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 21, 2025 at 8:30 PM IST

Updated : October 21, 2025 at 8:45 PM IST

ಧಾರವಾಡ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರ್ಭಟದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ರೈತರು ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಟ್ಟುರಿಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಹೌದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೂವಿಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳು ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬೆಳೆದ ರೈತರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ವರವಾದ ಸೇವಂತಿ (ETV Bharat)

ರೈತರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಸೇವಂತಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ: ಈ ಬಾರಿಯ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೂವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಕೊಂಚ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವಂತಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಚೆಂಡು ಹೂವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಕೊಂಚ ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ವರವಾದ ಸೇವಂತಿ (ETV Bharat)

ಹೂ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಳಕು ತಂದ ದೀಪಾವಳಿ: ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬಗಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಹುತೇಕ ಹೂವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿಯೇ ಹೂವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಇದೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುವ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹೂವು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೀಗ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರುವ ಹೂವಿಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ರೈತರು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ವರವಾದ ಸೇವಂತಿ (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 97 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲ ರೈತರಿಗೆ ಇದೀಗ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ರೈತರಿಗೆ ವರದವಾದ ಚಂಡು (ETV Bharat)

