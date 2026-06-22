ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಧಾರವಾಡ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು: ಕಪ್ಪೆಗಳ ಮದುವೆ, ವರುಣನಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ಧಾರವಾಡ ರೈತರು ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 22, 2026 at 8:42 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರು ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ 'ಕರುಣೆ ತೋರೋ ವರುಣದೇವ' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೆಗಳು ಒಂದು ಅಡಿಯಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಣಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಶೇಂಗಾ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ಗೋವಿನ ಜೋಳ, ಮೆಣಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭತ್ತ, ನವಣೆ, ಸಾವೆ, ತೊಗರಿ, ಹತ್ತಿ ಸೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 2.24 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದೀಗ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಆತಂಕವೂ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಬೇಸಾಯ ನಂಬಿರುವ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಜಲಮೂಲ ಇಲ್ಲದೇ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್, ಬಾವಿ ಇರುವ ರೈತರು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದ್ದವರು ಹೇಗೋ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡುವುದು? ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಮದುವೆ, ಕತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವರುಣನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಾಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವರುಣ ದೇವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಹವನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಶ್ರೀ 1008 ಶಾಂತಿನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಕರುಣೆ ತೋರು ವರುಣ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ಯೋಗಪ್ಪನವರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದ ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುವ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗುರ್ಜಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
2025-26ರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ತುಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಅದುಕೂಡ ಇನ್ನೂ ರೈತರ ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತರು ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹತ್ತಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಮೆಣಸು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಬೆಳೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಸರಸ್ವತಿ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆಗಾಗಿ ಶಾಂತಿನಾಥನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆಗಾಗಿ ಮೇಘಕುಮಾರ ದೇವನಿಗೆ 108 ಬಾರಿ ಜಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರಾವಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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