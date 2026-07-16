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ಧಾರವಾಡ ವೈದ್ಯನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ನಿಗೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಹೊನ್ನಣ್ಣನವರ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಕೊಲೆಯಾದ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 12:52 PM IST

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ಧಾರವಾಡ: ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ(ಬುಧವಾರ) ನಡೆದ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಹೊನ್ನಣ್ಣನವರ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ನಿ ಡಾ.ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಧಾರವಾಡದ ರಂಕಾ ಸ್ಟೆಲ್ಲೋ ಅಪಾರ್ಟ್​​ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಕಿರಣ್ ಅವರನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರ 8 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಮೇಲೆಯೂ ಮನಬಂದಂತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆತನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಘಟನೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಕ ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಬಾಲಕನ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಳಿದಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಬಾಲಕ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ: ಕೊಲೆಯಾದ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದಿತರಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ವೈದ್ಯ ಜೋಡಿಗೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ. ಕಿರಣ್​ ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದವರು. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು. ಡಾ.ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಿಜಯಪುರ ಮೂಲದವರು. ಇವರೂ ಸಹ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪತಿ ಕಿರಣ್​ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿರಣ್​​, ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್, ''ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಿರಣ್​​ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಫೋನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಿರಣ್​ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಬಾಲಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆ ನಡೆದಾಗ ಮೂವರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರನ್ನೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕೂಲಂಕಷ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಆಘಾತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಾರವಾಡ: ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ವೈದ್ಯನ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ, ಮಗನಿಗೂ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ; ಪತ್ನಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ

TAGGED:

DHARWAD
ಧಾರವಾಡ ವೈದ್ಯನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ
HUBBALLI KMCRI
ANESTHESIOLOGIST MURDER
DHARWAD DOCTOR MURDER CASE

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