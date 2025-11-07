ETV Bharat / state

ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಟಗಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್​​ಪೆಕ್ಟರ್​ಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 7, 2025 at 8:18 PM IST

ಧಾರವಾಡ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 620 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‍ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 225 ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ಗಳನ್ನು ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್‍ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

2023ರಿಂದ 2025ನೇ ಜುಲೈವರೆಗೆ ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ 175 ಹಾಗೂ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 1 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ 50 ಮೊಬೈಲ್​ಗಳನ್ನು ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 1 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ 50 ಮೊಬೈಲ್​ಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 7,94,400. ಅವುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‍ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‍ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಟಗಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ಗಳಾದ ಶರಣೇಶ ಜಾಲಿಹಾಳ, ಅಭಿಜಿತ್​ ಎ., ಎಎಸ್‍ಐ ಉಲ್ಲಾಸ್ ದುದಾಳಕರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಸ್.ಐ. ಜವಳಿ, ಬಸವರಾಜ ಬನ್ನಟ್ಟಿ, ಶಶಿಧರ ಕೊಚ್ಚರಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಶಿರಕೋಳ, ಎನ್.ಬಿ. ಕಂಬೋಗಿ, ಎಮ್.ಜಿ. ಕರ್ಲವಾಡ, ಸಂಗೀತಾ ಎಮ್. ಸೋಗಿ, ಎಂ.ಟಿ. ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವರ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಾಗಲಕೋಟಿ, ಯಲ್ಲಾನಾಯಕ ಪಾಟೀಲ್​, ಎನ್.ಬಿ. ಕರಜಗಿ, ರಮೇಶ್​ ಕಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣಾ, ಸುಜಾತಾ ಕುರಿ ಅವರ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಕಳವಾದ ಮೊಬೈಲ್‍ಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು. ಮೊಬೈಲ್‍ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಎಸ್‍ಪಿ ಆ್ಯಪ್‍ ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಕಳೆದು ಹೋದ ಪೋನ್‍ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಕಳೆದು ಹೋದ ಪೋನ್‍ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಿಮ್‍ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್​ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ನಂತರ ಗೂಗಲ್‍ನಲ್ಲಿ ceir.gov.in ವೆಬ್‍ಸೈಟ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ BLOCK STOLEN/LOST MOBILE ಎಂಬ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಐಎಮ್‍ಇಐ ನಂಬರ್, ಕಳೆದುಹೋದ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ, ಸ್ಥಳದ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಮ್ ನಂಬರ್​ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು OTP ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವು ಓಟಿಪಿ ಹಾಕಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ 18 ಅಂಕಿಗಳ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್​ ಐಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ದೂರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್​ನ ಐಎಮ್‍ಇಐ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಫೋನ್‍ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಐಎಂಇಐಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

