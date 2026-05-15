ETV Bharat / state

ಸರಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ 'She Box'​ ಅಳವಡಿಸಿ: ಧಾರವಾಡ ಡಿಸಿ

ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶೀ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DHARWAD DHARWAD DC SNEHAL ಶೀ ಬಾಕ್ಸ್​ ಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 15, 2026 at 7:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಧಾರವಾಡ: ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮತ್ತು ತುರ್ತಾಗಿ ಶೀ ಬಾಕ್ಸ್ (She Box) ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಉಂಟಾದರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಆರ್. ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ(POSH) -2013ನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ನಿಷೇಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿವಾರಿಸುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ-2013ರ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಕುರಿತು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ 66 ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು, ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದು, ಆಂತರಿಕ ದೂರು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 1408 ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಂತರಿಕ ದೂರು ಸಮಿತಿ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 928 ಕಚೇರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, 480 ಕಚೇರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಶೀ ಬಾಕ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತೆರೆದು ನೋಡಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ರೂಪಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ದೂರುಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಂತರಿಕ ದೂರು ಸಮಿತಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಓ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ದೂರು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಡಾ.ಸಂಗೀತಾ ಮಾನೆ (ಮೊ.ನಂ:9880866796 sangeethamane@gmail.com) ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸುನಂದಾ ಯಕಂಚಿ (ಮೊ.ನಂ:9341829591, dddwdwcd@gmail.com), ಜ್ಯೋತಿ ಮುದಿಗೌಡರ (ಮೊ.ನಂ:7892414144, deputydirectordwd@rediffmail.com) ಮತ್ತು ಜಯಶ್ರೀ ಕೊರಿ (ಮೊ.ನಂ: 9481872366, dddwdwcd@gmail.com) ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತರಲ್ಲ: ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಶೇ 4.4ರಷ್ಟು ನಾರಿಯರು: SBI ವರದಿ

TAGGED:

DHARWAD
DHARWAD DC
POSH
WOMEN SAFETY
SHE BOXES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.