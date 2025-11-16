ETV Bharat / state

ಧಾರವಾಡ: 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲ‌ ಕಂಡುಕೊಂಡ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

3ಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮದ್ರಾಸ್‌ ಐಐಟಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದಿಡೀ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಈ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

Student Neethi Kulakarni
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೀತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ETV Bharat)
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿಠ್ಠಲ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ

ಧಾರವಾಡ: ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ರೂಪ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಾಲಕಿ 3ಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಧಾರವಾಡದ ಮಾಳಮಡ್ಡಿಯ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೀತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಾದಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಗರದ ಕೆ.ಇ. ಬೋರ್ಡ್‌ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ.

3ಡಿ ಆರ್ಟ್​ ಕಲಾವಿದೆ ನೀತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ETV Bharat)

ವಿನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅಂಜಲಿ ದಂಪತಿಯ ಮಗಳಾಗಿರುವ ನೀತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇತರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. 3ಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮದ್ರಾಸ್‌ ಐಐಟಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದಿಡೀ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನೀತಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿ, 3ಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತಾನು ಸಹ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, 3ಡಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ.

3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಖರೀದಿಸಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಜಲ್‌ ಲ್ಯಾಬ್‌ ಹಾಗೂ ಲಿತೋಸೇನ್‌ ಸಿಯರ್‌ ಮೇಕರ್‌ ಎಂಬ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಪ್‌ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೋ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಣ ಆಗುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂನ್‌ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಗಳು, ದಂಪತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

3D Art
3ಡಿ ಆರ್ಟ್​ (ETV Bharat)

ಜೊತೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲು ಆಕರ್ಷಕ ಆಟಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೀ ಚೈನ್‌ಗಳು, ಲೋಗೋ, ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹ ಈ 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ ಮೂಲಕ ನೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ರೂ. 18 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ, ಬೆಳಕಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಮೇತ ಒಂದು ಮೂನ್‌ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ ತಯಾರಿಸಲು 35 ರಿಂದ 400 ರೂ.ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೂ. 750 ರಿಂದ ರೂ. 960 ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

3D Art And Neethi Kulakarni
3ಡಿ ಆರ್ಟ್​ ಹಾಗೂ ನೀತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ETV Bharat)

ನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀತಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾಡ್‌ ಸಾಫ್ಟವೇರ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಮೂನ್‌ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.

