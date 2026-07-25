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ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ

ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

CONGRESS CELEBRATES VICTORY BY BURSTING CRACKERS IN BELAGAVI
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 7:20 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಯುವಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಯುವಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ಯುವಕರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು..? ನೀಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಯುವಕರು ಯಾಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಯುವಕರು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶ ಎಲ್ಲರ ದೇಶವಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆಗೆ ಯುವಕರು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತಂದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು..? ಯಾರು ತಂದ್ರು..? ಯಾರು ಕಲ್ಲು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೇಠ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ನೀಟ್​​ಗೂ ಮುಲ್ಲಾಗಳಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್, ಯುವಕರು ಅಂದರೆ ಯುವಕರು. ಮುಲ್ಲಾ ಇರಲಿ, ಪಂಡಿತ ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ತಪ್ಪು ಏನು ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿದೆ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ್ಯ: ಸಿಜೆಪಿ

TAGGED:

BELAGAVI
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNS
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜೀನಾಮೆ
CONGRESS CELEBRATION

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