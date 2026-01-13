ಧಾರವಾಡ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಅಪಹರಣ: ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಆರೋಪಿಯ ಬೈಕ್, ಮಕ್ಕಳು ಸೇಫ್
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಪಹರಣವಾಗಿದ್ದ 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : January 13, 2026 at 4:24 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಪಹರಣವಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಮಡಿಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 9 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ವೇಳೆ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಬಳಿ ಅಪಹರಣಕಾರನ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡದ ಕರೀಂ ಮೇಸ್ತ್ರಿ (49) ಎಂಬಾತ ಅಪಹರಣಕಾರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ದಾಂಡೇಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆರೋಪಿ ಕರೀಂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
"50 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಇದು ಶಾಲೆ ಬಿಡುವವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಪೋಷಕರು ಹುಡುಕಾಡಿ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದಾಂಡೇಲಿ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಆ ಮಧ್ಯೆ ಜೋಯಿಡಾ ಹತ್ತಿರ ಪೋಟೆಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತವಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಧಾರವಾಡದ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ನಗರದ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರವಾರದ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆರೋಪಿಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆರೋಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಧಾರವಾಡ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈತನ ಮೇಲೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಶೀಟ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕಲಂ ಹಾಕಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆತ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ತಿಂಡಿ ಕೊಡಿಸಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ದುರುದ್ದೇಶ ಇರಬಹುದು. ಈ ಆರೋಪಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಗುರಿ-625': ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ದತ್ತು; SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು