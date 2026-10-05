ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಡಿಜಿಪಿ ಡಾ.ಎಂ.ಎ.ಸಲೀಂ
ಉತ್ತಮ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ, ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಘಟಕವಾರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 5, 2026 at 4:30 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ವಿವರವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎಂ.ಎ ಸಲೀಂ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಲಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು/ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಲೀಂ ಅವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ/ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 854 ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು 118 ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆ, ನಗರೀಕರಣ, ನೂತನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಹರವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಘಟಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಉತ್ತಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡದ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ, ಉತ್ತಮ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ, ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಘಟಕವಾರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.