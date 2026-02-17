ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕಕುಮಾರ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ: ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯದಂತೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ

5ಜಿ ಜಾಮರ್ ಇದ್ದರೂ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ನೆಟವರ್ಕ್, ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಎಸೆತದ ಬಗ್ಗೆ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲೋಕ್​ ಕುಮಾರ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕಕುಮಾರ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 17, 2026 at 8:27 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂಡಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಇಂದು‌ ಕಾರಾಗೃಹ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಡಿಜಿಪಿ) ಅಲೋಕ್​ ಕುಮಾರ್ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

1 ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪತ್ತೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಡಿಜಿಪಿ‌ ಅಲೋಕ್​ ಕುಮಾರ, ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹೊಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

5ಜಿ ಜಾಮರ್ ಇದ್ದರೂ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ನೆಟವರ್ಕ್, ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಎಸೆತದ ಬಗ್ಗೆ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲೋಕ್​ ಕುಮಾರ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜೈಲಿನ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್​ ಕುಮಾರ, ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲು ಬಹಳ ಹಳೆಯದ್ದು. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಜೈಲು ಇದು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್, ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ 5ಜಿ ಜಾಮರ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೂ ನೆಟವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು‌.

ಖೈದಿಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ಕೌಶಲ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ, ಧ್ಯಾನ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲೋಕ್​ ಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಬಂಧಿಖಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ಟಿಪಿ ಶೇಷ, ಐಜಿಪಿ ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ್ ಬೊರಸೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್, ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರು.

