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ಹಾಸನದ 6 ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಡಿಜಿ ಐಜಿಪಿ ಪದಕ ಘೋಷಣೆ

ಹಾಸನದ 6 ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಡಿಜಿ ಐಜಿಪಿ ಪದಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

DG IGP Medal announced for 6 people from Hassan
ಡಿಜಿ ಐಜಿಪಿ ಪದಕ ಘೋಷಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 24, 2026 at 4:40 PM IST

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ಹಾಸನ/ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ 17 IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ 200 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಡಿಜಿ-ಐಜಿಪಿ ಪದಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎಂ. ಎ. ಸಲೀಂ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಡಿಜಿ-ಐಜಿಪಿ ಪದಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಗೌರವವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

DG IGP Medal announced for 6 people from Hassan
ಡಿಜಿ ಐಜಿಪಿ ಪದಕ ಘೋಷಣೆ (ETV Bharat)

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ ಈ ಪದಕಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

  • ಶುಭಾನ್ವಿತಾ, ಐಪಿಎಸ್, ಎಸ್ಪಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.
  • ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎನ್, ಅಪರ ಎಸ್ಪಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.
  • ಶಿಲ್ಪಾ ಕೆ., ಪಿಐ, ಕೆಎಲ್ಎ ಹಾಸನ.
  • ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ಹೆಚ್.ಬಿ., ಪಿಐ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.
  • ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಜಿ., ಸಿಎಚ್​ಸಿ, ಕೆಎಲ್ಎ ಹಾಸನ.
  • ಯಶವಂತಕುಮಾರ್ ಕೋನೆಸಾಗರ್, ವಿಶೇಷ ಆರ್​ಪಿಐ 11ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಕೆಎಸ್ಆರ್​ಪಿ, ಹಾಸನ.

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TAGGED:

CM MEDAL ANNOUNCED
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ
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