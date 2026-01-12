ETV Bharat / state

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ರಾಮನಾಮ ಬರೆದು ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಮಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು 108 ಬಾರಿ ರಾಮಜಪವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

devotees-wrote-rama-japa-108-times-in-shri-kodanda-ramachandra-temple
ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ರಾಮನಾಮ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರೇಮಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮಂತ್ರ ಘೋಷಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಮನಾಮ ಬರೆದರೆ ತಮಗಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮನಾಮ ಬರೆಯುವ ಕುರಿತು ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಧರ್ಮದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೇವರುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಮನಾಮ ಬರೆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ.

ಹನುಮ ದೇವರ ಬಳಿ ರಾಮನಾಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ : ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ಬರೆದು ಹನುಮ ದೇವರ ಬಳಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬರೆದ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಹನುಮಂತನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ.

devotees-wrote-rama-japa-108-times-in-shri-kodanda-ramachandra-temple
ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ (ETV Bharat)

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

108 ಬಾರಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಭಕ್ತರು : ಈ ಕುರಿತು ಭಕ್ತ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂದರೆ ಹಿರೇಮಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ, ವಿದೇಶದ ಭಕ್ತರೂ ಲಿಖಿತ ಜಪವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. 108 ಬಾರಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹನುಮಂತನ ಬಳಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಬೇಕಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಹೃದಯವಾಸಿಗಳ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜಾತ್ರೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

devotees-wrote-rama-japa-108-times-in-shri-kodanda-ramachandra-temple
ರಾಮನಾಮ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು (ETV Bharat)

ಭಕ್ತ ರವೀಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಸಲ ಬಂದಾಗಲೂ ರಾಮಜಪವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ರಾಮಜಪವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ರಾಮನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಈಡೇರಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ದೇವರನ್ನು ಊರಿನ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಲು ಊರು ಬಿಡುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!

TAGGED:

KODANDA RAMACHANDRA TEMPLE
HANUMAN
ರಾಮನಾಮ
CHIKKAMAGALURU
RAMA JAPA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.