ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: 4 ದಿನಗಳ ದೇವಿರಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭ; ಬೆಟ್ಟ ಏರಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಭಕ್ತಸಾಗರ

ಬೆಟ್ಟ ಏರಿ ದೇವಿರಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 19, 2025 at 7:37 PM IST

2 Min Read
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ನೀಡುವ ದೇವಿರಮ್ಮನನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದು ಭಕ್ತ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಿರಮ್ಮನವರ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಮಳೆ ಬಿಡುವು ನೀಡಿದ್ದು, ಮಂಜು ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ದೇವಿರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲೇ ಭಕ್ತರು ಕಡಿದಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ತುತ್ತ ತುದಿಯನ್ನೇರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾದ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಬಸ್‌‍ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರತಿ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊದಂರಂತೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಸ್‌‍ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿರುವ ಶ್ರೀ ದೇವಿರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಉಡುಗೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿರಮ್ಮಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆಯ ನಂತರ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಹರಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ದೇವಿರಮ್ಮನ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಬೆಟ್ಟ ಏರಿ ದೇವಿರಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರು
ಬೆಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ಎರಡು ದಿನ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು ಅವಕಾಶ: ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರ ವರೆಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ತಿಂಡಿ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವೃದ್ಧರು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತಿತರ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಿರಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಕು. ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬೇರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಳಿದ ರಾಜರು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿನದಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ದೇವಿರಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ನಂತರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ ಮನೆತನದಿಂದ ದೇವಿಗೆ ಬಾಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಡಲಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ರಾತ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸುವ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಲು ಭಕ್ತರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಏರಿ ಹರಕೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ದಾಖಲೆಯ ದರ್ಶನ: ಒಂದೇ ದಿನ 3.10 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರ ಆಗಮನ

CHIKKAMAGALURU
DEVIRAMMA
ದೇವಿರಮ್ಮನ ದರ್ಶನ
ದೇವಿರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ
DEVIRAMMA HILLS

