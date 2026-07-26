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ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂದ ಭಕ್ತರು: ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ

ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಹರಿದುಬಂದು, ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಹಾಗೂ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂದ ಭಕ್ತರು
ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂದ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 26, 2026 at 8:50 PM IST

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ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಗಾರಾಧನೆಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದು ಜಿನುಗುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳಾದ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಹಾಗೂ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಬ್ಯಾಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆ: ಸರ್ಪ ಹತ್ಯೆ ದೋಷ ಇದ್ದವರು ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಹನದಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಅಂತವರು ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಎರಡು ದಿನಗಳದ್ದಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ: ನಾಗದೋಷ, ಕಾಳ ಸರ್ಪ ದೋಷ, ನೀರು ಲಭ್ಯತೆ, ಭೂಮಿ, ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವುದು, ಮಕ್ಕಳಾಗದಿರುವುದು, ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಮನಕ್ಲೇಶ, ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳ ಬಾಧೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಹಾಗೂ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗ ಬಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂರು ಬ್ಯಾಚುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸೇವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರ 12:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ: ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಲಾಭಾರವಾದರೆ ಅಕ್ಕಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಾಣ್ಯ, ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಎಳ್ಳು, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅಕ್ಕಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ತಂದು ಶ್ರೀ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ಉತ್ಸವಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾ ಧಾರಣೆ
ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾ ಧಾರಣೆ (ETV Bharat)

ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾ ಧಾರಣೆ: ಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿವರ್ಷದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಂಪುಟ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಡಾ. ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾ ಧಾರಣೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾ ಧಾರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ತಪ್ತ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರು ಉಜಿರೆಯ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆಯ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಜಲುಮಾರು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯದ ರಾಯರ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾ ಧಾರಣೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾ ಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಪಾದರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ನಡೆದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

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TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ
ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ
ನಾಗಾರಾಧನೆಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ
KUKKE SUBRAHMANYAM

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