ಉಡುಪಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ: ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ, ಏಕೆ?
ಶಿರೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥರ ಮೊದಲ ಪರ್ಯಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 17, 2026 at 4:12 PM IST
ಉಡುಪಿ: ಶಿರೂರು ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥರ ಪ್ರಥಮ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದತ್ತ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊರಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೃಷ್ಣಮಠದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯದ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ವಿಶೇಷ ಏಕೆ? ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ತುಂಬಿದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಭಕ್ತರು ಸಾಲಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ರಥಬೀದಿಗೆ ಬಂದು, ಬಳಿಕ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮಂಟಪ ತಲುಪಿದರು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನೀಡಿದ ಬೀಜದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗುಳ್ಳ ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಜಿಐ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ತರಕಾರಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳ ತರಕಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಉಡುಪಿಯ ಮಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ 'ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳ' ಬದನೆಕಾಯಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ 'ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚಕ (GI)' ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದ ಈ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗುಂಡನೆಯ ಬದನೆಕಾಯಿಯು, ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಜೀವನಾಸರೆಯೂ ಆಗಿದೆ.
'ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳ' ಕೇವಲ ಒಂದು ತರಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬದನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಮಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಬದನೆಯ ಮೊದಲ ಫಸಲನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಡಿಸುವ ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳ ಬಳಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇಂದು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ತರಕಾರಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ವೇಳೆ ಮಟ್ಟು ಭಾಗದ ಕೃಷಿಕರು, ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು.
