ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಚಾರಣೆ: ಮಠದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 14, 2026 at 3:17 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಠದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸುತ್ತುವರಿದ ಭಕ್ತರ ದಂಡು, ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಸವರಾಜ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಎದುರು ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಕ್ತರ ಜಮಾವಣೆ ಆಗಿದೆ.
ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ, ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಚಳವಳಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗಾದರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮಠ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಠದ ಹಣ ತಿಂದವರು ಎಸಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಶ್ರೀಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
