ಮೌನವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಮಂತ್ರ: ಈ ಹನುಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ; ಕಾರಣ ಹೀಗಿದೆ!!

ಅವರಖೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವರಾಜ್ ನೇಸರಗಿ ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

AVARAKHODA TEMPLE
ಅವರಖೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 6:31 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 6:58 PM IST

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಖೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿಯು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಭವನಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಹನುಮನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಂಗ ಬರಬಾರದು ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕುಲಕಸುಬುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ (ETV Bharat)

ದೇವರಿಗೆ ಶಬ್ದಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗದಿರಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಾದ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕುಂಬಾರಿಕೆ, ಕಮ್ಮಾರಿಕೆ, ಬಡಗಿತನ, ಖಾರ ಕುಟ್ಟುವುದು, ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು ಹೀಗೆ... ಪಾರಂಪರಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತರ ಭಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.

​ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ಇಂದಿಗೂ ಚಾಚೂತಪ್ಪದೇ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಗೂ ದೇವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದ ಭಕ್ತರು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌನದಿಂದಲೇ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮಲಗುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹನುಮನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಚಿತ್ರಿಸೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಈ ಪರಂಪರಿಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಅವಘಡಗಳಿಗೆ ನಡೆದಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲ್ ಜಾದವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಭವ ಶಿಲೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಭಿಮುಖವಾಗ ತಪಸ್ಸು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ದಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆ, ಕಂಬಾರಿಕೆ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಹೀಗೆ.. ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದ 1 ಕಿ.ಮೀ ಆಸುಪಾಸು ಯಾರೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ. ಹನುಮ ದೇವರಿಗೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಭಂಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡವಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ಅವಘಡಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉದಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಇಂದು ಈ ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

Last Updated : April 2, 2026 at 6:58 PM IST

