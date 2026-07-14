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ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ: ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತಸಾಗರ; ಗೇಟ್, ಗ್ರಿಲ್ ಹತ್ತಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ

ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.

MANNETHINA AMAVASYA
ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತಸಾಗರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 7:43 PM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಸಾಗರವೇ ಇಂದು ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು.

ಟಿಕೆಟ್​​ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೂ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟು ಭಕ್ತಸ್ತೋಮ ಕಂಡುಬಂತು. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೇಟ್​ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯದ ಕಾರಣ ‌ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು, ಗ್ರಿಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್​​ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದಲೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.

mannethina amavasya
ಗ್ರಿಲ್ ಹತ್ತುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವಗಳು ಸಾಲೂರು ಬೃಹನ್ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶಾಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಗಂಪಣ ಅರ್ಚಕರ ತಂಡದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವ, ಹುಲಿ ವಾಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಭಕ್ತರು ಬಿಸಿಲು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಉರುಳುಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು.‌

ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಸುವಂತೆ ಮಹದೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಉರುಳು ಸೇವೆ, ಪಂಜಿನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಧೂಪದ ಸೇವೆ ಮುಡಿಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಹದೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

mannethina amavasya
ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಕಾರಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇಷ್ಟಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಆಲಂಬಾಡಿ ಬಸವನಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಅಭಿಷೇಕದೊಂದಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ‌ ವಿಶೇಷ ದಾಸೋಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಾಸೋಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

mannethina amavasya
ಗ್ರಿಲ್ ಹತ್ತುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತಸಾಗರವೇ ಕಂಡುಬಂತು.

ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಾಲಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸಾಲೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಳುಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಜರುಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ‌ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಿದರು.

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TAGGED:

ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
MALEMAHADESHWARA HILL
CHAMARAJANAGAR
MANNETHINA AMAVASYA

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