ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಇದು: ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ!
Published : February 6, 2026 at 9:28 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಿಜಾತ್ರೆಯಾದ ಸಾಗರದ ನಗರ ದೇವತೆ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆಯು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜಾತ್ರೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ದೇವಿಯನ್ನು ವನಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜನ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪೆಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸಾಗರದ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹು ಭಾಗವನ್ನು ಕೆಳದಿಯ ಅರಸು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಗಡಿಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಳದಿ ಅರಸರು ಯುದ್ದವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೊಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತೆರಳಿದರೆ ವಿಜಯ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೇವಿಗೆ ಜನರು ಯಾವುದೇ ರೋಗ- ರುಜಿನೆಗಳು ಬರಬಾರದೆಂದು ಪೊಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಈ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ; ಅಂದು ರಾಜರು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇವಿಯಾದ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಇಂದು ಸಾಗರದ ನಗರ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸು ಎಂದು ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ, ಖಂಡಿತ ಅದು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯ ಮರದ ಮೂರ್ತಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುವ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಿಸಲಿನ ತಾಪವಾಗಬಾರದೆಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರತನಕ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಾಗರದ ವೀರಶೈವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅನ್ನದಾಸೋಹವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿ: ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಭಕ್ತರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಗಮಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಬೇರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಆಟೋಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಹ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿನಯ್ ಗೂರೂಜಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರು: ಜಾತ್ರೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರಾದ ರವಿ ಪೂಜಾರಿರವರು ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವಿಯನ್ನು ರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವಿಯು ಸಹ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ರೆಯು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಎಂಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ: ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆಯು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿಗೆ ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ದೇವಿಗೆ ಉಡಿತುಂಬಲು ಸೀರೆ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದಲೂ ಸಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೀರೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಂದರ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಲೆಸಿರುವ ಸಾಗರ ಸಂಪ್ರೀತರವರು ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೊಡುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ನಾನು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ದೇವಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ - ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್:
ಇನ್ನೂ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಾಗರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆವಾಗಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಿವಿ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಖುದ್ದು ಬಂದು ಕರೆದಿದ್ರು, ಅವರು ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೂ ದೇವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ದೇವಿಯ ಆರ್ಶಿವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದಿರುವುದು ಖುಷಿಕೊಟ್ಟಿದೆ- ಶಾಸಕರು: ಜಾತ್ರೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೂತ್ತಿರುವ ಸಾಗರದ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದಿರುವುದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವಿಯು ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಲಿ, ಕುರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಆನೆ ಬಲ. ಜಾತ್ರೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
