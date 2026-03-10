ಕರಾವಳಿಯ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಕೇರಳದ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ: ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಮರಳಲ್ಲೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರಬೇಕು!
900 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಅಂಶ ಸಂಭೂತೆಯಾದ ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ಅವತಾರ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ.
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪುರಾತನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ದೇವಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಹಾಸುಗಳಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ಮರಳು ಹರಡಿರುತ್ತದೆ. ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರು ಈ ಮರಳಿನಲ್ಲೇ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಸುತ್ತ ಮರಳೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದರೂ ದೇವಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಈ ಮರಳಿನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮರಳಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಈ ಮರಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ದೇವಿ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಳು ಎಂಬ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳು ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೆಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ದೇವಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ.
ಭಕ್ತರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾವಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮರಳಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಚಲವಾಗಿ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 900 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವನ ಅಂಶ ಸಂಭೂತೆಯಾದ ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ಅವತಾರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ದಾರಿಗಾಸುರ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವತಾರ ಪಡೆದ ದೇವಿಯ ಕಥೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೌರಾಣಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಕೇರಳದ ಕೊಡಂಗಲ್ಲೂರು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ತಲಂಗರೆ ಮೂಲಕ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿತೆಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕತೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೇರ, ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲವ ರಾಜವಂಶಗಳ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 1305ರ ನಂದನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿಯ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವುದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಅಪ್ಪು ಪೂಜಾರಿ) ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮುದ್ರ ತೀರದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ ಪುರಾತನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ದೇವಿ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಳು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಸುತ್ತ ಮರಳಿನ ಪ್ರಾಂಗಣವಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಈ ಮರಳಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುವುದು ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವವೂ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಮನ ಇಡ್ಯಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೇರಳದ ಕೊಡಂಗಲ್ಲೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ತಲಂಗರೆ ಮೂಲಕ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ದೇವಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಮರಳಿನ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ದೇವಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಮರಳಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆ.
