ದೇವೇಗೌಡರು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದರು: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಜಾಲಪ್ಪನವರ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಆಗಿದ್ದು, ಆಗ ನಾನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಜಾಲಪ್ಪನವರೂ ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ದೇವೇಗೌಡರು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದರು; ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 10, 2026 at 9:05 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇವೇಗೌಡರು ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ರು ಎಂಬ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ‌ಮಾತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ದೇವೆಗೌಡರ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗಿನ ಬಜೆಟ್​ ಬುಕ್ ಹಿಡಿದು, ಈ ಬುಕ್ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ.

ನೂರು ಕುರಿ ಕಾಯೋಕ್ಕೆ ಬರದವರಿಗೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು: ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಹರಕಲು ಬಜೆಟ್​ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬಜೇಟ್ ಹರಕಲು ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೂರು ಕುರಿ ಕಾಯೋಕ್ಕೆ ಬರದವರಿಗೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಟೀಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾಳೆದರು. ಆಗ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಜಾಲಪ್ಪನವರ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಆಗಿದ್ದು. ಆಗ ನಾನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಜಾಲಪ್ಪನವರೂ ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅವರಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ನನಗೆನೂ ಅಂದೆ.. ನೀವು ಹಣಕಾಸು ತಗೋ ಅಂದ್ರು: ಕಂದಾಯ ಖಾತೆ ಜಾಲಪ್ಪಗೆ ಹೋಯ್ತು, ನನಗೆ ಏನು ಅಂದೆ?. ನೀನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಗೋ ಅಂದ್ರು ದೇವೇಗೌಡ್ರು. ನನಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟರು.‌ ದೇವೇಗೌಡರು ನನಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಣಕಾಸು ಕೊಟ್ರು. ನನಗೆ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಲತ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅವರು ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ- ಅಶೋಕ್​: ಆಗ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಅಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದು ಆಗದಿದ್ರೆ, ಎಂದೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಕಾಲೆಳೆದರು.

ಹಾಲು ಜೇನೋ ಹಾಲಹಲವೋ: ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಡಿಸಿಎಂ ನಾನು ಹಾಲು ಜೇನಿನಂತೆ ಅಂದ್ರು ಸಿಎಂ. ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಜೇನೋ ಹಾಲಾಹಲವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.

